Статичний присід біля стіни виглядає просто і невинно. Але постійте так мінімум 30 секунд і ваші м'язи будуть горіти. Якщо у вас немає часу на повноцінний комплекс тренувань, то ця вправа відмінно підійде для тонізації м'язів. Детальніше про неї розповіли у спортклубі Smidyuk Academy.

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Чим корисний "Стілець біля стіни"

  • Навантажує квадрицепс, задню поверхню стегна, сідничні м'язи, плечовий пояс та м'язи кора.
  • Вирівнює поставу.
  • Сприяє зміцненню стоп.
  • Підвищує баланс і витривалість.

Щоб отримати максимум від вправи, візьміть на озброєння ці поради

  • Ноги розставляйте на відстані одна від одної.
  • Кут під коліном в ідеалі повинен бути 90 градусів.
  • Упор робіть на п'яти.
  • Стоїмо до відчуття печіння в квадрицепсах.
  • Для зменшення навантаження можна покласти руки на коліна. Щоб ускладнити вправу, візьміть додаткове навантаження.

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