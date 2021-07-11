Статичний присід біля стіни виглядає просто і невинно. Але постійте так мінімум 30 секунд і ваші м'язи будуть горіти. Якщо у вас немає часу на повноцінний комплекс тренувань, то ця вправа відмінно підійде для тонізації м'язів. Детальніше про неї розповіли у спортклубі Smidyuk Academy.

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Чим корисний "Стілець біля стіни"

Навантажує квадрицепс, задню поверхню стегна, сідничні м'язи, плечовий пояс та м'язи кора.

Вирівнює поставу.

Сприяє зміцненню стоп.

Підвищує баланс і витривалість.

Щоб отримати максимум від вправи, візьміть на озброєння ці поради

Ноги розставляйте на відстані одна від одної.

Кут під коліном в ідеалі повинен бути 90 градусів.

Упор робіть на п'яти.

Стоїмо до відчуття печіння в квадрицепсах.

Для зменшення навантаження можна покласти руки на коліна. Щоб ускладнити вправу, візьміть додаткове навантаження.

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Цікавий факт. У 2008 році в'єтнамський фітнес-фахівець і доктор Тієнна Но утримувала присід біля стіни цілих 11 годин, 51 хвилин і 14 секунд. Її результат був занесений до Книги рекордів Гіннеса.