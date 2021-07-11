Статичний присід біля стіни виглядає просто і невинно. Але постійте так мінімум 30 секунд і ваші м'язи будуть горіти. Якщо у вас немає часу на повноцінний комплекс тренувань, то ця вправа відмінно підійде для тонізації м'язів. Детальніше про неї розповіли у спортклубі Smidyuk Academy.
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Чим корисний "Стілець біля стіни"
- Навантажує квадрицепс, задню поверхню стегна, сідничні м'язи, плечовий пояс та м'язи кора.
- Вирівнює поставу.
- Сприяє зміцненню стоп.
- Підвищує баланс і витривалість.
Щоб отримати максимум від вправи, візьміть на озброєння ці поради
- Ноги розставляйте на відстані одна від одної.
- Кут під коліном в ідеалі повинен бути 90 градусів.
- Упор робіть на п'яти.
- Стоїмо до відчуття печіння в квадрицепсах.
- Для зменшення навантаження можна покласти руки на коліна. Щоб ускладнити вправу, візьміть додаткове навантаження.
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