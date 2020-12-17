Ботинки в горах – без преувеличения самый важный элемент снаряжения. К их выбору нужно относиться очень тщательно. Рассказываем, что делать, если ваша треккинговая обувь промокла.

О том, как высушить обувь в походе, сообщает редакция Active 24 .

Для детей: 7 причин немедленно записать ребенка в спортивный зал



Риск промочить обувь есть всегда / Фото respect-shoes.by

Когда существует угроза промочить ботинки?

Обувь можно промочить во время перехода горных рек и ручьев. Если вы идете по снегу без специальных туристических бахил – большой риск, что снег попадет внутрь вашей обуви через верх.

Нередко ботинки промачивает дождь, капли которого также могут затекать через верх.



Треккинговая обувь с мембраной / Фото respect-shoes.by

Если у вас некачественные ботинки, или в них нет специальной водоотталкивающей мембраны – угроза идти с мокрыми ногами возрастает в разы. Ведь здесь уязвимым является не только верх, но и вся поверхность обуви.

Как нельзя сушить обувь в походе

У костра

Этот способ кажется простым и большинство туристов выбирают именно его. Но открытый огонь может навредить обуви.

Велик риск того, что ботинки деформируются и будут испорчены навсегда. Также могут расплавиться шнурки и различные пластиковые элементы.



Сушить ботинки у костра опасно / Фото Ipetri

Ботинок можно прожечь – в нем образуется дыра, что тоже сделает использование невозможным.

Как высушить обувь в походе

Теплые камни или песок

Соберите камни и нагрейте их на костре. Поместите в носок, засуньте его в ботинок и держите там, пока камни не остынут. Затем повторите эту процедуру.

Однако не нагревайте камни или песок слишком сильно, чтобы не прожечь ботинки изнутри.



В горах погода быстро портится, поэтому выбирайте качественное снаряжение / Фото climbingbrothers.org

Рис

Часто путешественники носят в своих рюкзаках различные крупы. Если обувь намокнет, можно насыпать рис в носок и также поместить в ботинок на ночь. Рис хорошо впитывает влагу и поможет высушить ботинки.

Газета

Опытные путешественники нередко берут с собой в поход газету. Она поможет не только развести огонь, но и высушить обувь. Поместите смятые газетные листы в ботинок. Когда они намокнут, повторите снова.



Опытные путешественники берут с собой газету / Фото climbingbrothers.org

Можно использовать и туалетную бумагу, но ее нужно очень много. Обычно туристы не имеют с собой таких масштабных запасов.

Интересно: Лимфодренажные прыжки: почему от них фанатеет весь мир

Носки

Если у вас качественная треккинговая обувь, можно спокойно продолжать поход в мокрых ботинках. Конечно, это не очень удобно, но вполне безопасно.

Чтобы постепенно сушить ее изнутри, надевайте сухие носки, идите в них некоторое время, затем меняйте их на сухую пару. И так по кругу.

Полотенце из микрофибры

Туристические полотенца очень легкие и компактные, а также прекрасно впитывают влагу. Поэтому можно сушить ботинки с помощью полотенца.



Ботинки с мембраной не пропускают воду / Фото limbingbrothers.org

На солнце и ветре

Это самый безопасный способ сушить обувь. Так ботинки точно не будут повреждены. Когда придете в лагерь, снимите ботинки и выставьте их на ветер.