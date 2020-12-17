Как высушить обувь в походе: советы новичкам
Ботинки в горах – без преувеличения самый важный элемент снаряжения. К их выбору нужно относиться очень тщательно. Рассказываем, что делать, если ваша треккинговая обувь промокла.
О том, как высушить обувь в походе, сообщает редакция Active 24.
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Риск промочить обувь есть всегда / Фото respect-shoes.by
Когда существует угроза промочить ботинки?
Обувь можно промочить во время перехода горных рек и ручьев. Если вы идете по снегу без специальных туристических бахил – большой риск, что снег попадет внутрь вашей обуви через верх.
Нередко ботинки промачивает дождь, капли которого также могут затекать через верх.
Треккинговая обувь с мембраной / Фото respect-shoes.by
Если у вас некачественные ботинки, или в них нет специальной водоотталкивающей мембраны – угроза идти с мокрыми ногами возрастает в разы. Ведь здесь уязвимым является не только верх, но и вся поверхность обуви.
Как нельзя сушить обувь в походе
У костра
Этот способ кажется простым и большинство туристов выбирают именно его. Но открытый огонь может навредить обуви.
Велик риск того, что ботинки деформируются и будут испорчены навсегда. Также могут расплавиться шнурки и различные пластиковые элементы.
Сушить ботинки у костра опасно / Фото Ipetri
Ботинок можно прожечь – в нем образуется дыра, что тоже сделает использование невозможным.
Как высушить обувь в походе
Теплые камни или песок
Соберите камни и нагрейте их на костре. Поместите в носок, засуньте его в ботинок и держите там, пока камни не остынут. Затем повторите эту процедуру.
Однако не нагревайте камни или песок слишком сильно, чтобы не прожечь ботинки изнутри.
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Рис
Часто путешественники носят в своих рюкзаках различные крупы. Если обувь намокнет, можно насыпать рис в носок и также поместить в ботинок на ночь. Рис хорошо впитывает влагу и поможет высушить ботинки.
Газета
Опытные путешественники нередко берут с собой в поход газету. Она поможет не только развести огонь, но и высушить обувь. Поместите смятые газетные листы в ботинок. Когда они намокнут, повторите снова.
Опытные путешественники берут с собой газету / Фото climbingbrothers.org
Можно использовать и туалетную бумагу, но ее нужно очень много. Обычно туристы не имеют с собой таких масштабных запасов.
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Носки
Если у вас качественная треккинговая обувь, можно спокойно продолжать поход в мокрых ботинках. Конечно, это не очень удобно, но вполне безопасно.
Чтобы постепенно сушить ее изнутри, надевайте сухие носки, идите в них некоторое время, затем меняйте их на сухую пару. И так по кругу.
Полотенце из микрофибры
Туристические полотенца очень легкие и компактные, а также прекрасно впитывают влагу. Поэтому можно сушить ботинки с помощью полотенца.
Ботинки с мембраной не пропускают воду / Фото limbingbrothers.org
На солнце и ветре
Это самый безопасный способ сушить обувь. Так ботинки точно не будут повреждены. Когда придете в лагерь, снимите ботинки и выставьте их на ветер.
Туристам рекомендуют всегда иметь с собой сменную резиновую обувь – это позволяет расслабить ноги в лагере, а также высушить трекинговые ботинки в случае необходимости.
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