Черевики у горах – без перебільшення найважливіший елемент спорядження. До їх вибору потрібно ставитися дуже ретельно. Розповідаємо, що робити, якщо ваше трекінгове взуття змокло.

Про те, як висушити взуття в поході, повідомляє редакція Active 24.

Для дітей: 7 причин негайно записати дитину до спортивного залу



Ризик промочити взуття є завжди / Фото respect-shoes.by

Коли є загроза промочити черевики?

Взуття можна промочити під час переходу гірських річок і струмків. Якщо ви йдете снігом без спеціальних туристичних бахіл – великий ризик, що сніг потрапить всередину вашого взуття через верх.

Нерідко черевики промочує дощ, краплі якого також можуть потрапляти через верх.



Трекінгове взуття з мембраною / Фото respect-shoes.by

Якщо у вас неякісні черевики, або в них немає спеціальної водовідштовхувальної мембрани – загроза йти з мокрими ногами зростає в рази. Адже тут уразливим є не тільки верх, а й уся поверхня взуття.

Як не можна сушити взуття в поході

Біля вогнища

Цей спосіб здається найпростішим і більшість туристів обирають саме його. Але відкритий вогонь може нашкодити взуттю.

Великий ризик того, що черевики деформуються і будуть зіпсовані назавжди. Також можуть розплавитися шнурки та різні пластикові елементи.



Сушити черевики біля вогнища небезпечно / Фото Ipetri

Черевик можна пропалити – у ньому утвориться дірка, що теж зробить користування неможливим.

Як висушити взуття в поході

Тепле каміння або пісок

Зберіть каміння і нагрійте його на вогнищі. Помістіть в шкарпетку, засуньте її в черевик і тримайте там, поки каміння не вистигне. Потім повторіть цю процедуру.

Однак не нагрівайте каміння чи пісок надто сильно, щоб не пропалити черевики зсередини.



У горах погода швидко псується, тому обирайте якісне спорядження / Фото climbingbrothers.org

Рис

Часто мандрівники мають у своїх рюкзаках різні крупи. Якщо взуття намокло, можна насипати рис в шкарпетку і також помістити в черевик на ніч. Рис добре вбирає вологу й допоможе висушити черевики.

Газета

Досвідчені мандрівники нерідко беруть із собою в похід газету. Вона допоможе не тільки розвести вогонь, а й висушити взуття. Помістіть зім'яті газетні листи в черевик. Коли вони змокнуть, повторіть знову.



Досвідчені мандрівники беруть з собою газету / Фото climbingbrothers.org

Можна використовувати й туалетний папір, але його потрібно дуже багато. Зазвичай туристи не мають із собою таких масштабних запасів.

Цікаво: Лімфодренажні стрибки: чому від них фанатіє увесь світ

Шкарпетки

Якщо у вас якісне трекінгове взуття, можна спокійно продовжувати похід в мокрих черевиках. Звісно, це не дуже комфортно, але цілком безпечно.

Щоб поступово сушити його зсередини, одягайте сухі шкарпетки, йдіть у них деякий час, потім змінюйте їх на суху пару. І так по колу.

Рушник з мікрофібри

Туристичні рушники дуже легкі й компактні, а також чудово вбирають вологу. Тому можна сушити черевики за допомогою рушника.



Черевики з мембраною не пропускають воду / Фото limbingbrothers.org

На сонці та вітрі

Це найбезпечніший спосіб сушити взуття. Так черевики точно не будуть пошкоджені. Коли прийдете у табір, зніміть черевики й виставте їх на вітер.

Туристам рекомендують завжди мати з собою змінне гумове взуття – це дає змогу розслабити ноги в таборі, а також висушити трекінгові черевики в разі потреби.