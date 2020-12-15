Якщо вранці ви прокидаєтеся з набряками на обличчі та тілі – неодмінно робіть лімфодренажні стрибки. Розповідаємо, що це і як їх правильно виконувати.

Редакція Active 24 зібрала корисні поради для тих, хто хоче виконувати лімфодренажну гімнастику.

Корисно: Холодні руки й мало сил: як зрозуміти, що у вас дефіцит Омега-3

Лімфодренажні стрибки – це коротка гімнастика, що допомагає активізувати рух лімфи у тілі. Виконувати їх потрібно вранці, одразу після того, як прокинулися.



Такі стрибки можуть виконувати навіть новачки / Фото interfax.by

Лімфодренажні стрибки не потребують жодної особливої підготовки.

Для чого потрібні стрибки

Вночі відбувається уповільнення усіх процесів в організмі. Може статися застій обмінних процесів та руху лімфи. Внаслідок цього на обличчі й тілі з'являються набряки. Щоб позбутися їх, потрібно "розігнати" лімфу. Лімфодренажні стрибки – це хороший спосіб відчути бадьорість і запустити різні процеси в організмі.

Скільки часу займає виконання стрибків?



Виконуйте гімнастику одразу після пробудження / Фото marieclaire.ua

Така гімнастика не забере у вас багато дорогоцінного часу вранці. Ви зробите її у період від 2 до 5 хвилин.

Техніка виконання стрибків

Станьте прямо, ноги розставте на ширину плечей. Виконуйте різкі пружні рухи: підіймайтеся навшпиньки й різко вдаряйте п'ятами об підлогу.

Зробіть цей рух сто разів. Виконуйте лімфодренажні стрибки, щойно прокинулися. Робіть їх до вживання їжі й води.



Потрібно робити різкі пружні рухи / Фото Econet

Ви цього не знали: Що буде, якщо регулярно робити позу моста: користь від простої вправи

Відео, як виконувати стрибки, можна переглянути в інстаграмі Sport Info Gid: