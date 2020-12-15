Лимфодренажные прыжки: почему от них фанатеет весь мир – объяснение и техника исполнения
Если утром вы просыпаетесь с отеками на лице и теле – обязательно делайте лимфодренажные прыжки. Рассказываем, что это и как их правильно выполнять.
Редакция Active 24 собрала полезные советы для тех, кто хочет выполнять лимфодренажную гимнастику.
Полезно: Холодные руки и мало сил: как понять, что у вас дефицит Омега-3
Лимфодренажные прыжки– это короткая гимнастика, которая помогает активизировать движение лимфы в теле. Выполнять их нужно утром, сразу после того, как проснулись.
Такие прыжки могут выполнять даже новички / Фото interfax.by
Лимфодренажные прыжки не требуют никакой особой подготовки.
Для чего нужны прыжки
Ночью происходит замедление всех процессов в организме. Может случится застой обменных процессов и движения лимфы. В результате на лице и теле появляются отеки. Чтобы избавиться от них, нужно "разогнать" лимфу. Лимфодренажные прыжки – это хороший способ почувствовать бодрость и запустить различные процессы в организме.
Сколько времени занимает выполнение прыжков?
Выполняйте гимнастику сразу после пробуждения / Фото marieclaire.ua
Такая гимнастика не отнимет у вас много драгоценного времени утром. Вы сделаете ее в период от 2 до 5 минут.
Техника выполнения прыжков
Встаньте прямо, ноги расставьте на ширину плеч. Выполняйте резкие упругие движения: поднимайтесь на цыпочки и резко ударяйте пятками об пол.
Сделайте это движение сто раз. Выполняйте лимфодренажные прыжки, как только проснулись. Делайте их до приема пищи и воды.
Нужно делать резкие упругие движения / Фото Econet
Вы этого не знали Что будет, если регулярно делать позу моста: польза от простого упражнения
Видео, как выполнять прыжки, можно просмотреть в инстаграм Sport Info Gid:
Поделиться новостью