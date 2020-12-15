Если утром вы просыпаетесь с отеками на лице и теле – обязательно делайте лимфодренажные прыжки. Рассказываем, что это и как их правильно выполнять.

Редакция Active 24 собрала полезные советы для тех, кто хочет выполнять лимфодренажную гимнастику.

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Лимфодренажные прыжки – это короткая гимнастика, которая помогает активизировать движение лимфы в теле. Выполнять их нужно утром, сразу после того, как проснулись.



Такие прыжки могут выполнять даже новички / Фото interfax.by

Лимфодренажные прыжки не требуют никакой особой подготовки.

Для чего нужны прыжки

Ночью происходит замедление всех процессов в организме. Может случится застой обменных процессов и движения лимфы. В результате на лице и теле появляются отеки. Чтобы избавиться от них, нужно "разогнать" лимфу. Лимфодренажные прыжки – это хороший способ почувствовать бодрость и запустить различные процессы в организме.

Сколько времени занимает выполнение прыжков?



Выполняйте гимнастику сразу после пробуждения / Фото marieclaire.ua

Такая гимнастика не отнимет у вас много драгоценного времени утром. Вы сделаете ее в период от 2 до 5 минут.

Техника выполнения прыжков

Встаньте прямо, ноги расставьте на ширину плеч. Выполняйте резкие упругие движения: поднимайтесь на цыпочки и резко ударя йте пятками об пол.

Сделайте это движение сто раз. Выполняйте лимфодренажные прыжки, как только проснулись. Делайте их до приема пищи и воды.



Нужно делать резкие упругие движения / Фото Econet

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