Как говорят в спортклубе Smidyuk Academy, выпады – это не только о ягодицах . Это упражнение в разных своих вариациях хорошо обрабатывает квадрицепс и помогает построить каплевидную форму бедра.

И еще Спортивный вызов: попробуйте выполнить упражнения кроссфит-комплекса за минимальное время

Кроме этого, если выполнять выпады со скручиванием и нагрузкой, в работу вовлекаются не только ноги и ягодицы, но и мышцы кора. Это идеальный вариант для тех, у кого есть проблемы с поддержкой корпуса в приседании.

Совет от тренеров : делайте 3 подхода по 15 повторений на каждую ногу.

Упражнение можно включать в общую физическую подготовку для игровых видов спорта. Она помогает приучить тело двигаться в полную амплитуду, даже когда углы приложения усилий меняются,

– говорят в Smidyuk Academy.