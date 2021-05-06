Не секрет, что кардиотренировки – один из самых эффективных способов похудения. Основной механизм, с помощью которого работает эта система, состоит не в мгновенном сжигании жира, а в постепенном ускорении обмена веществ в организме.

И еще Круговая тренировка из центра Лиссабона: видео упражнений, которые можно выполнять в любом месте

И чтобы избавиться от лишнего веса и добиться лучшей формы, обязательно нужно выполнять хотя бы немного кардио. Несмотря на большой выбор энергичных тренировок, тренер Катя Качан показала одни из самых действенных упражнений.

Комплекс упражнений для кардиотренировки

  • Модифицированный полуджек: 45 секунд;
  • Кик: 45 секунд;
  • Походка Франкенштейна: 45 секунд;
  • Марш колено/нога: 45 секунд;
  • Легкое бэрпи 45 секунд;
  • Часы: 45 секунд;
  • Марш на пресс: 45 секунд;
  • Альпинист: 45 секунд;
  • Прикосновение к полу: 45 секунд.

Читайте также Пресс будет гореть: ежедневный сет из 6 эффективных упражнений – видео

 