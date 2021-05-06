Не секрет, что кардиотренировки – один из самых эффективных способов похудения. Основной механизм, с помощью которого работает эта система, состоит не в мгновенном сжигании жира, а в постепенном ускорении обмена веществ в организме.

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И чтобы избавиться от лишнего веса и добиться лучшей формы, обязательно нужно выполнять хотя бы немного кардио. Несмотря на большой выбор энергичных тренировок, тренер Катя Качан показала одни из самых действенных упражнений.

Комплекс упражнений для кардиотренировки

Модифицированный полуджек: 45 секунд;

Кик: 45 секунд;

Походка Франкенштейна: 45 секунд;

Марш колено/нога: 45 секунд;

Легкое бэрпи 45 секунд;

Часы: 45 секунд;

Марш на пресс: 45 секунд;

Альпинист: 45 секунд;

Прикосновение к полу: 45 секунд.

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