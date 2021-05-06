Не секрет, что кардиотренировки – один из самых эффективных способов похудения. Основной механизм, с помощью которого работает эта система, состоит не в мгновенном сжигании жира, а в постепенном ускорении обмена веществ в организме.
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И чтобы избавиться от лишнего веса и добиться лучшей формы, обязательно нужно выполнять хотя бы немного кардио. Несмотря на большой выбор энергичных тренировок, тренер Катя Качан показала одни из самых действенных упражнений.
Комплекс упражнений для кардиотренировки
- Модифицированный полуджек: 45 секунд;
- Кик: 45 секунд;
- Походка Франкенштейна: 45 секунд;
- Марш колено/нога: 45 секунд;
- Легкое бэрпи 45 секунд;
- Часы: 45 секунд;
- Марш на пресс: 45 секунд;
- Альпинист: 45 секунд;
- Прикосновение к полу: 45 секунд.
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