Не секрет, що кардіотренування – один з найефективніших способів схуднення. Основний механізм, за допомогою якого працює ця система, полягає не в миттєвому спалюванні жиру, а в поступовому прискоренні обміну речовин в організмі.

І ще Кругове тренування з центру Лісабона: відео вправ, які можна виконувати будь-де

І щоб позбавитися зайвої ваги і добитися кращої форми, обов'язково потрібно виконувати хоча б трохи кардіо. Попри чималий вибір енергійних тренувань, тренерка Катя Качан показала одні з найдієвіших вправ.

Комплекс вправ для кардіотренування

Модифікований напівджек: 45 секунд;

Кік: 45 секунд;

Хода Франкенштейна: 45 секунд;

Марш коліно/нога: 45 секунд;

Легкі берпі: 45 секунд;

Годинник: 45 секунд;

Марш на прес: 45 секунд;

Альпініст: 45 секунд;

Дотик до підлоги: 45 секунд.

Читайте також Прес горітиме: щоденний сет з 6 ефективних вправ – відео

Усі 9 вправ потрібно виконувати по 45 секунд. Відпочинок між вправами – 15 секунд. Виконуйте 3 круги з 1 хвилиною перерви між ними.