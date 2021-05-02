Тренерка Катя Качан поділилася сетом вправ для пресу, який підійде усім. Як новачкам, так і досвідченим спортсменам. А виконувати його можна і в залі, і вдома, позаяк тут не задіяний жоден спортивний інвентар.
До теми Як прибрати живіт: сет з трьох ефективних вправ
Це тренування складається з 6 вправ, одна з яких розділена на дві сторони:
- Вправа "Ножиці": 30 секунд;
- Вправа "Складка": 30 секунд;
- Вправа "Човник": 30 секунд;
- Вправа "Кранчі": 30 секунд;
- Вправа "Твіст": 30 секунд;
- Вправа "Альпініст": на кожну ногу по 30 секунд.
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