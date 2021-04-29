Як накачати пружні сідниці вдома: свіжий сет з чотирьох вправ
Не варто чекати понеділка чи старту купального сезону, щоб почати тренування. Накачати красиві та пружні сідниці можна навіть вдома.
Джерело:інстаграм Smidyuk Academy
Хочете підтягнути сідниці, позбутися целюліту чи округлити форми без спортзалу? Тоді ловіть ефективний сет вправ, які можна виконувати вдома щодня.
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Кому підходить ця добірка вправ
- тим, хто хоче цілеспрямовано підтягнути сідниці;
- тим, хто хоче позбутися целюліту;
- тим, хто хоче візуально поліпшити форму ніг і сідниць;
- тим, хто тренується вдома.
Сет вправ на сідниці
- Подвійні махи з обважнювачами по 1,5 кілограми: 4 підходи по 25 повторень.
- Махи зігнутою ногою назад: 3 підходи по 30 повторень.
- Випади назад з продавлюванням сідниць у нижній точці: 4 підходи по 20 повторень.
- Забігання на височину: 20 секунд роботи – 40 секунд пауза, 5 підходів.
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