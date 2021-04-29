Не стоит ждать понедельника или старта купального сезона, чтобы начать тренировки. Накачать красивые и упругие ягодицы можно даже дома.

Хотите подтянуть ягодицы, избавиться от целлюлита или округлить формы без спортзала? Тогда ловите эффективный сет упражнений, которые можно выполнять дома каждый день.

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Кому подходит эта подборка упражнений

тем, кто хочет целенаправленно подтянуть ягодицы;

тем, кто хочет избавиться от целлюлита;

тем, кто хочет визуально улучшить форму ног и ягодиц;

тем, кто тренируется дома.

Сет упражнений на ягодицы

Двойные махи с утяжелителями по 1,5 килограмма: 4 подхода по 25 повторений.

4 подхода по 25 повторений. Махи согнутой ногой назад: 3 подхода по 30 повторений.

3 подхода по 30 повторений. Выпады назад с прожатием ягодиц в нижней точке: 4 подхода по 20 повторений.

4 подхода по 20 повторений. Забегания на возвышенность: 20 секунд работы - 40 секунд пауза, 5 подходов.

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