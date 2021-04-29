Как накачать упругие ягодицы дома: свежий сет из четырех упражнений
Не стоит ждать понедельника или старта купального сезона, чтобы начать тренировки. Накачать красивые и упругие ягодицы можно даже дома.
Источник:инстаграм Smidyuk Academy
Хотите подтянуть ягодицы, избавиться от целлюлита или округлить формы без спортзала? Тогда ловите эффективный сет упражнений, которые можно выполнять дома каждый день.
И еще Как убрать живот: сет из трех эффективных упражнений
Кому подходит эта подборка упражнений
- тем, кто хочет целенаправленно подтянуть ягодицы;
- тем, кто хочет избавиться от целлюлита;
- тем, кто хочет визуально улучшить форму ног и ягодиц;
- тем, кто тренируется дома.
Сет упражнений на ягодицы
- Двойные махи с утяжелителями по 1,5 килограмма: 4 подхода по 25 повторений.
- Махи согнутой ногой назад: 3 подхода по 30 повторений.
- Выпады назад с прожатием ягодиц в нижней точке: 4 подхода по 20 повторений.
- Забегания на возвышенность: 20 секунд работы - 40 секунд пауза, 5 подходов.
Читайте также Как сделать красивые руки: эффективный способ от тренера
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter