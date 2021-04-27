Как убрать живот: сет из трех эффективных упражнений
Вопрос как убрать живот является одним из самых актуальных среди тех, кто задумывается о своей физической форме. Эта проблемная зона беспокоит как мужчин, так и женщин, причем это не всегда связано с лишним весом.
Источник:инстаграм Smidyuk Academy
Несмотря на то, что сеть переполнена разнообразными советами, как быстро убрать жир на животе и разного рода упражнениями, в спортклубе Smidyuk Academy показали самые эффективные из них. Сохраняйте комплекс упражнений, которые можно выполнять ежедневно.
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Упражнения на живот
- Скручивания до фитбола поочередно: 30 повторений.
- Березка с фитболом в ногах: 15 повторений.
- Планка на локтях, ноги на фитболе: 30 секунд.
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