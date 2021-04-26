Планка – это прекрасный способ укрепить не только пресс, но и весь мышечный корсет, повысить силу и выносливость, сделать силуэт подтянутым и улучшить самочувствие. Словом, это упражнение тонизирует практически все тело. Смотрите сами.

Планка имеет десятки вариаций, которые различают по степени сложности, однако все они выполняются на основании базовой техники. Упражнение популярно не только в фитнесе, но и в йоге, пилатесе и различных оздоровительных практиках. Разберем подробнее, какие мышцы задействованы при выполнении боковой планки.

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На какие мышцы влияет боковая планка

Боковая планка отлично тренирует большую и среднею ягодичную мышцу, латеральные мышцы бедра и икроножные. Это упражнение положительно влияет на шейный отдел позвоночника, разгибатели спины и верхний плечевой пояс. В результате статического напряжения можно не только эффективно укрепить свой торс, но и предупредить появление шейного и поясничного остеохондроза. При боковой планке задействован, конечно, и пресс. Причем все его зоны – и прямые, и косые мышцы живота. Планка влияет и на руки, которым приходится удерживать половину всего тела. При соблюдении правильной техники будут задействованы такие мышцы, как бицепс и трицепс.

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Если хотите усложнить боковую планку, то поднимите ногу, как на фото. Чем выше нога, тем больше нагрузка.