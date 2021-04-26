Не прессом единственным: какие еще мышцы развивает боковая планка
Планка – это прекрасный способ укрепить не только пресс, но и весь мышечный корсет, повысить силу и выносливость, сделать силуэт подтянутым и улучшить самочувствие. Словом, это упражнение тонизирует практически все тело. Смотрите сами.
Источник:инстаграм Smidyuk Academy
Планка имеет десятки вариаций, которые различают по степени сложности, однако все они выполняются на основании базовой техники. Упражнение популярно не только в фитнесе, но и в йоге, пилатесе и различных оздоровительных практиках. Разберем подробнее, какие мышцы задействованы при выполнении боковой планки.
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На какие мышцы влияет боковая планка
- Боковая планка отлично тренирует большую и среднею ягодичную мышцу, латеральные мышцы бедра и икроножные.
- Это упражнение положительно влияет на шейный отдел позвоночника, разгибатели спины и верхний плечевой пояс. В результате статического напряжения можно не только эффективно укрепить свой торс, но и предупредить появление шейного и поясничного остеохондроза.
- При боковой планке задействован, конечно, и пресс. Причем все его зоны – и прямые, и косые мышцы живота.
- Планка влияет и на руки, которым приходится удерживать половину всего тела. При соблюдении правильной техники будут задействованы такие мышцы, как бицепс и трицепс.
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