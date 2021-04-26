Не пресом єдиним: які ще м'язи розвиває бічна планка
Планка – це прекрасний спосіб зміцнити не тільки прес, а й весь м'язовий корсет, підвищити силу і витривалість, зробити силует підтягнутим і поліпшити самопочуття. Словом, ця вправа тонізує практично все тіло. Дивіться самі.
Джерело:інстаграм Smidyuk Academy
Планка має десятки варіацій, які розрізняють за ступенем складності, однак всі вони виконуються на підставі базової техніки. Вправа популярна не лише у фітнесі, а й у йозі, пілатесі та різних оздоровчих практиках. Розберемо детальніше, які м'язи задіяні при виконанні бічної планки.
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На які м'язи впливає бічна планка
- Бічна планка відмінно тренує великий і середній сідничний м'яз, латеральні м'язи стегна і литкові.
- Ця вправа позитивно впливає на шийний відділ хребта, розгиначі спини і верхній плечовий пояс. У наслідок статичної напруги можна не тільки ефективно зміцнити свій торс, але й попередити появу шийного і поперекового остеохондрозу.
- При бічній планці задіяний, звичайно, і прес. При чому всі його зони – і прямі, і косі м'язи живота.
- Планка впливає і на руки, яким доводиться утримувати половину всього тіла. При дотриманні правильної техніки будуть задіяні такі м'язи, як біцепс і трицепс.
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