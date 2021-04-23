В каждом спортзале есть кто-то, кто пытается поднять непосильный вес. Но так делать ни в коем случае нельзя! В спортклубе Smidyuk Academy объяснили, как правильно подобрать нагрузку.

Как пишут специалисты, "мышечный отказ" – основное правило, которым руководствуются спортсмены. Речь идет о максимальном весе, при котором атлет не может сделать ни одного повторения, выдерживая при этом правильную технику.

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Правда, для начинающих сложно увидеть разницу между "трудно" и "невозможно". Но как же тогда узнать, что 5 килограммов достаточно для тренировки бицепса?

Если вы делаете 12 повторений и рука "отваливается" уже на 6-м, значит вес нужно снизить. Если до 10-го раза вы чувствуете усталость, но смогли дожать еще парочку повторов, значит 5 килограммов – ваш вес именно для этого упражнения, этого сета и этой руки. По этому принципу подбирайте снаряды и на другие группы мышц.

Выбор веса должен касаться только конкретного количества повторений и вида нагрузки. Держать все это в голове сложно сначала, поэтому лучше вести спортивный дневник,

– советуют опытные спортсмены.

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Не сравнивайте себя с другими! У каждого свой образ жизни. Соответственно, у кого-то лучше развиты руки, а у кого-то – спина или ноги.