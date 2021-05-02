Тренер Катя Качан поделилась сетом упражнений для пресса, который подойдет всем – к ак новичкам, так и опытным спортсменам. А выполнять его можно и в зале, и дома, поскольку здесь не задействован ни один спортивный инвентарь.

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Эта тренировка состоит из 6 упражнений, одна из которых разделена на две стороны:

Упражнение "Ножницы": 30 секунд;

Упражнение "Складка": 30 секунд;

Упражнение "Лодочка": 30 секунд;

Упражнение "Кранчи": 30 секунд;

Упражнение "Твист": 30 секунд;

Упражнение "Альпинист": на каждую ногу по 30 секунд.

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