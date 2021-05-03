Существует много вариантов занятий в дома и не только, но одной из самых популярных схем для похудения является круговая тренировка. Фитнесс-тренер Роман Смидюк показал упражнения именно для круговой тренировки. Этот сет поможет вам похудеть и укрепить мышцы всего тела.

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Три упражнения для круговой тренировки

Боковые выпады с фиксацией в верхней точке: 15 повторений на каждую ногу.

2 отжимания + 2 колени до локтей: 8 повторений.

Выпады со сменой ног в прыжке: 20 – 24 повторений.

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