Эффективность кроссфита очевидна – практически каждый новичок уже через пару месяцев занятий видит и чувствует изменения. Но большинство людей привлекает совсем не быстрый результат, а интересные и разнообразные тренировки, которые нужно выполнять несколько раз в неделю.

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Однако еще интереснее заниматься, когда кроссфит – это еще и настоящий вызов. Именно такой челлендж для любителей спорта придумала тренер Екатерина Кононова.

Задача: закончить 10 раундов как можно быстрее.

Повторение в каждом раунде: 1 – 10; 2 – 9; 3 – 8; 4 – 7; 5 – 6; 6 – 5; 7 – 4; 8 – 3; 9 – 2; 10 – 1 (1 раунд – каждое упражнение по 10 повторений, 2 раунд – каждое упражнение по 9 повторений и т.д.).

Комплекс кроссфит-упражнений

Медвежий присест;

Махи Гири;

Тяга гири с пола до подбородка;

Тяга гири в наклоне;

Становая тяга с гирей.

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