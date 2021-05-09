Эффективность кроссфита очевидна – практически каждый новичок уже через пару месяцев занятий видит и чувствует изменения. Но большинство людей привлекает совсем не быстрый результат, а интересные и разнообразные тренировки, которые нужно выполнять несколько раз в неделю.
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Однако еще интереснее заниматься, когда кроссфит – это еще и настоящий вызов. Именно такой челлендж для любителей спорта придумала тренер Екатерина Кононова.
Комплекс кроссфит-упражнений
- Медвежий присест;
- Махи Гири;
- Тяга гири с пола до подбородка;
- Тяга гири в наклоне;
- Становая тяга с гирей.
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В далеком прошлом я выполняла этот комплекс за 12 минут, но в среднем он занимает 10 – 20 минут,
– отметила Екатерина Кононова.