Эффективность кроссфита очевидна – практически каждый новичок уже через пару месяцев занятий видит и чувствует изменения. Но большинство людей привлекает совсем не быстрый результат, а интересные и разнообразные тренировки, которые нужно выполнять несколько раз в неделю.

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Однако еще интереснее заниматься, когда кроссфит – это еще и настоящий вызов. Именно такой челлендж для любителей спорта придумала тренер Екатерина Кононова.

Комплекс кроссфит-упражнений

  • Медвежий присест;
  • Махи Гири;
  • Тяга гири с пола до подбородка;
  • Тяга гири в наклоне;
  • Становая тяга с гирей.

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В далеком прошлом я выполняла этот комплекс за 12 минут, но в среднем он занимает 10 – 20 минут,
– отметила Екатерина Кононова.

 