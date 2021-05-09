Ефективність кросфіту очевидна – практично кожен новачок вже через пару місяців занять бачить і відчуває зміни. Але більшість людей приваблює зовсім не швидкий результат, а цікаві та різноманітні тренування, які потрібно виконувати кілька разів на тиждень.

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Проте ще цікавіше займатися, коли кросфіт – це ще й справжній виклик. Саме такий челендж для любителів спорту придумала тренерка Катерина Кононова.

Завдання: закінчити 10 раундів якомога швидше.

Повторення в кожному раунді: 1 – 10; 2 – 9; 3 – 8; 4 – 7; 5 – 6; 6 – 5; 7 – 4; 8 – 3; 9 – 2; 10 – 1 (1 раунд – кожну вправу по 10 повторень, 2 раунд – кожну вправу по 9 повторень і так далі).

Комплекс кросфіт-вправ

Ведмежий присід;

Махи гирі;

Тяга гирі з підлоги до підборіддя;

Тяга гирі в нахилі;

Станова тяга з гирею.

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У далекому минулому я виконувала цей комплекс за 12 хвилин, але в середньому він займає 10 – 20 хвилин,

– зазначила Катерина Кононова.