Ефективність кросфіту очевидна – практично кожен новачок вже через пару місяців занять бачить і відчуває зміни. Але більшість людей приваблює зовсім не швидкий результат, а цікаві та різноманітні тренування, які потрібно виконувати кілька разів на тиждень.
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Проте ще цікавіше займатися, коли кросфіт – це ще й справжній виклик. Саме такий челендж для любителів спорту придумала тренерка Катерина Кононова.
Комплекс кросфіт-вправ
- Ведмежий присід;
- Махи гирі;
- Тяга гирі з підлоги до підборіддя;
- Тяга гирі в нахилі;
- Станова тяга з гирею.
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У далекому минулому я виконувала цей комплекс за 12 хвилин, але в середньому він займає 10 – 20 хвилин,
– зазначила Катерина Кононова.