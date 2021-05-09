Ефективність кросфіту очевидна – практично кожен новачок вже через пару місяців занять бачить і відчуває зміни. Але більшість людей приваблює зовсім не швидкий результат, а цікаві та різноманітні тренування, які потрібно виконувати кілька разів на тиждень.

І ще Енергійне післясвяткове кардіотренування, яке допоможе спалити зайві калорії: відео вправ

Проте ще цікавіше займатися, коли кросфіт – це ще й справжній виклик. Саме такий челендж для любителів спорту придумала тренерка Катерина Кононова.

Комплекс кросфіт-вправ

  • Ведмежий присід;
  • Махи гирі;
  • Тяга гирі з підлоги до підборіддя;
  • Тяга гирі в нахилі;
  • Станова тяга з гирею.

Читайте також Як правильно пити протеїн для ефективнішого набору м'язової маси

У далекому минулому я виконувала цей комплекс за 12 хвилин, але в середньому він займає 10 – 20 хвилин,
– зазначила Катерина Кононова.

 