Як пишуть у спортклубі Smidyuk Academy, були проведені поглиблені дослідження, присвячені "анаболічним вікнам". Учені не знайшли ніяких переконливих доказів, що вживання протеїну відразу після тренування збільшує синтез білка в м'язах.

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Їжа засвоюється до 5 годин, підтримуючи анаболічний стан. І якщо ваш прийом їжі був за 2 – 3 години до тренування, то можна не поспішати пити коктейль,

– кажуть досвідчені спортсмени.

Навіть сироватковому протеїну – найшвидшому білку – необхідно близько години, щоб підняти рівень амінокислот в крові. Тому, якщо ви п'єте протеїнові шейки, то краще робити це до заняття спортом. До кінця тренування амінокислоти надійдуть в кровотік і засвояться в організмі після неї, додали у Smidyuk Academy.

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Але варто пам'ятати, що вживати білкові добавки зовсім не обов'язково.