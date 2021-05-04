Как пишут в спортклубе Smidyuk Academy, были проведены углубленные исследования, посвященные "анаболическим окнам". Ученые не нашли никаких убедительных доказательств, что употребление протеина сразу после тренировки увеличивает синтез белка в мышцах.

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Пища усваивается до 5 часов, поддерживая анаболическое состояние. И если ваш прием пищи был за 2 – 3 часа до тренировки, то можно не спешить пить коктейль,

– говорят опытные спортсмены.

Даже сывороточному протеину – самому быстрому белку – необходимо около часа, чтобы поднять уровень аминокислот в крови. Поэтому, если вы пьете протеиновые шейки, то лучше делать это до занятия спортом. К концу тренировки аминокислоты поступят в кровоток и усвоятся в организме после нее, добавили в Smidyuk Academy.

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