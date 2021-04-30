Тренер по йоге Катя Чуквинськая рассказала, какие типичные ошибки совершают новички во время выполнения асан. Вы можете свериться, успели ли уже наделать все из них. Или ни одной. Но сделать выводы на будущее будет полезно всем для профилактики появления таких ошибок.

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Начинать с самого сложного

Во время занятий тренера, где могут возникнуть проблемы, обычно показывают упрощенные варианты исполнения. Однако, часто бывает так, что мы хотим опередить события.

Запомните, идеальная асана та, которую может занять ваше тело сегодня. Практика йоги – это ощущение и понимание себя. Такие чувства развиваются с течением времени. В начале лучше не форсировать события. Все придет, просто практикуйте,

– подчеркнула тренер.

Задержка дыхания во время практики

Йога отличается от других активностей тем, что учит сочетать движение с дыханием и контролировать его. Если вам хочется затаить дыхание – это признак слишком сложной асаны. Дайте себе время отдохнуть, восстановить дыхание и только тогда продолжайте, говорит Чуквинськая.

Тонус мышц тазового дна

Очень важный момент практики и техники безопасности, который часто игнорируем и не до конца понимаем. Держать тонус мышц тазового дна при выполнении упражнений чрезвычайно важно. Именно благодаря ему вы сможете стабилизировать таз и поясницу и избежите возможных травм,

– говорит Катря Чуквинськая.

Ровная спина в наклонах

В сидячих и стоячих наклонах вперед важно сохранять спину ровной. Не страшно, если ваши ноги в начале будут согнутые в коленях. Ровная спина – гораздо важнее.



Наклоны в йоге / Фото instagram

Собака мордой вниз

При выполнении этой асаны также удерживайте равной спину, не проваливайтесь и не упирайтесь в плечи. Отводить назад таз разрешено при согнутых ногах в коленях.



Упражнение "собака мордой вниз" / Фото instagram

Планка

Держите одну линию от макушки до пяток. Контролируйте зону живота и поясницы, не позволяйте проваливаться вниз. Выталкивайте вверх пространство между лопатками.



Планка / Фото instagram

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Неправильная нагрузка на суставы в выпадах

В асанах с выпадами и нагрузкой на переднюю ногу старайтесь не переходить в положение острого угла в колене. Удерживайте таз открытым, а тазовые кости – на одном уровне.