Сумка является обязательным аксессуаром для людей, которые ведут активный образ жизни. На рынке представлено множество различных моделей сумок и рюкзаков.

Как же выбрать идеальную спортивную сумку, какие нюансы учесть, рассказывает Active 24.

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С чего начать

Необходимо определиться, для чего конкретно нужна сумка:

Бег и спорт на улице

Тренировки в спортзале

Йога и легкая атлетика

Футбол, баскетбол, теннис и пр.

Для каждой цели нужна разная сумка, ведь список вещей будет кардинально отличаться.

Для бега на улице будет достаточно поясной сумки, куда вы сможете спрятать мелочи (телефон, ключи от дома, деньги и пр.). Она компактная, удобная и легкая, поэтому не будет вам мешать во время тренировки.

Поясная сумка – отличный аксессуар для бега / Фото aliexpress

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Для тренажерного зала и фитнеса подойдет сумка средних размеров. Этого будет достаточно для спортивной формы, кроссовок, полотенца и бутылки с водой. Можно также присмотреть рюкзак – это уже зависит от личных предпочтений.

Для легкой атлетики и йоги большая сумка не понадобится. Идеальным вариантом станет легкий рюкзак или сумка, с которой вам будет комфортно. Выбирайте так же фасон и цвет – важно, чтобы вещь вам нравилась.

Сумка для йоги должна быть среднего размера / Фото eratehotline

Для футбола, баскетбола нужна большая сумка, чтобы поместился весь необходимый инвентарь (мяч, обувь, спортивная форма, полотенце, вода, белье).

Материал

Спортивная сумка должна быть выполнена из влагостойкой ткани, например, плотного полиэстера со специальной пропиткой. Также материал должен быть устойчивым к выгоранию на солнце, иначе вещь может быстро потерять свой вид.

Выбирайте сумку из качественной ткани / Фото uamarket