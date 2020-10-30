Сумка є обов'язковим аксесуаром для людей, які ведуть активний спосіб життя. На ринку представлено безліч різних моделей сумок і рюкзаків.

Як же вибрати ідеальну спортивну сумку, які нюанси врахувати, розповідає Active 24.

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З чого почати

Необхідно визначитися, для чого конкретно потрібна сумка:

Біг і спорт на вулиці

Тренування в спортзалі

Йога та легка атлетика

Футбол, баскетбол, теніс та ін.

Для кожної мети потрібна різна сумка, адже список речей буде кардинально відрізнятися.

Для бігу на вулиці буде достатньо поясної сумки, куди ви зможете заховати дрібниці (телефон, ключі від будинку, гроші та ін.). Вона компактна, зручна і легка, тому не буде вам заважати під час тренування.

Поясна сумка – відмінний аксесуар для бігу / Фото aliexpress

Цікаво Як почати займатися спортом і не закинути тренування

Для тренажерного залу і фітнесу підійде сумка середніх розмірів. Цього буде достатньо для спортивної форми, кросівок, рушники та пляшки з водою. Можна також придивитися рюкзак – це вже залежить від особистих переваг.

Для легкої атлетики та йоги велика сумка не знадобиться. Ідеальним варіантом стане легкий рюкзак або сумка, з якою вам буде комфортно. Вибирайте так само фасон і колір – важливо, щоб річ вам подобалася.

Сумка для йоги повинна бути середнього розміру / Фото eratehotline

Для футболу, баскетболу потрібна велика сумка, щоб помістився весь необхідний інвентар (м'яч, взуття, спортивна форма, рушник, вода, білизна).

Матеріал

Спортивна сумка повинна бути виконана з вологостійкої тканини, наприклад, щільного поліестеру зі спеціальним просоченням. Також матеріал повинен бути стійким до вигорання на сонці, інакше річ може швидко втратити свій вигляд.

Вибирайте сумку з якісної тканини​ / Фото uamarket