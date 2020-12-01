Решив заняться спортом, одна из важнейших задач – найти "своего тренера". Это должен быть профессиональный и надежный человек, который поможет дойти к цели.

На что надо обратить внимание при выборе фитнес-тренера, рассказывает mixsport в Instagram.

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По каким критериям подбирать тренера

Образование

В период карантинных мероприятий появилось множество онлайн-тренеров. Перед тем как связываться с подобными людьми, обязательно поинтересуйтесь наличием профильного образования или сертификата.

Опыт

Если вы решили заняться спортом, выбирайте тренера с опытом. Он должен достигать не менее 3-х лет.

Личные качества

Тренер – это тот человек, с которым у вас должно быть полное взаимопонимание и доверительные отношения. Если общение не сложилось – меняйте тренера.

Вступительные вопросы

При первой встрече тренер должен задать вам несколько вопросов: состояние здоровья, наличие болезней и травм, цели и желания.

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Подход к работе

У каждого тренера – свой подход к работе, который может либо подойти вам, или нет. Кто-то нуждается в похвале, а кому-то подходит метод кнута и пряника. Важно, чтобы методы тренера совпадали с вашими пожеланиями.

Результат

Если вы выбрали тренера, старательно работаете, выполняете все рекомендации, придерживаетесь питания, а результата нет – стоит подумать о смене наставника.

Тренировки

Все занятия должны быть хорошо продуманы, чтобы подопечный не бездельничал, но и не терял сознание от перегрузки.