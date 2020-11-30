Для того чтобы сделать красивые и подтянутые плечи, необходимо регулярно выполнять тренировку.

Комплекс упражнений показала мастер спорта Украины по бодибилдингу, вице-чемпионка Украины IFBB 2019 Екатерина Кононова в своем Instagram.

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Из чего состоит тренировка

Внимание! Для выполнения тренировки понадобятся гантели. Вес подбирается индивидуально с учетом физических возможностей.

В комплекс входит 4 упражнения:

1. Жим гантель (выполняесм в 4 подхода по 15 раз).

2. Подъем гантель перед собой (4 подхода по 15 раз на каждую руку).

3. Махи гантель через стороны (4 подхода по 15 раз).

4. Круговые махи (подъем через стороны до угла между корпусом и рукой не более 120 градусов). Выполняем в 4 подхода по 15 повторений.

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Если я работаю в зале и рядом есть страхующий, то первое упражнение я могу выполнить с весом гантель по 12 кг, число повторений при этом уменьшаю. Махи выполняю всегда с минимальным весом, мне хватает 2-2,5 кг, – пояснила Екатерина Кононова.