Для того щоб зробити красиві і підтягнуті плечі, необхідно регулярно виконувати тренування.

Комплекс вправ показала майстриня спорту України з бодібілдингу, віце-чемпіонка України IFBB 2019 Катерина Кононова в своєму Instagram.

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З чого складається тренування

Увага! Для виконання тренування знадобляться гантелі. Вага підбирається індивідуально з урахуванням фізичних можливостей.

У комплекс входить 4 вправи:

1. Жим гантель (виконуємо в 4 підходи по 15 разів).

2. Підйом гантель перед собою (4 підходи по 15 разів на кожну руку).

3. Махи гантель через сторони (4 підходи по 15 разів).

4. Кругові махи (підйом через сторони до кута між корпусом і рукою не більше 120 градусів). Виконуємо в 4 підходи по 15 повторень.

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Якщо я працюю в залі і поруч є той, хто страхує, то першу вправу я можу виконати з вагою гантель по 12 кг, число повторень при цьому зменшую. Махи виконую завжди з мінімальною вагою, мені вистачає 2-2,5 кг, – пояснила Катерина Кононова.