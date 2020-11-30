Коли все тіло худне, а ненависний живіт продовжує чинити опір, необхідно задіяти перевірену схему.

Що робити, щоб позбутися від будь-якого живота, розповіла фітнес-експертка Катерина Медушкіна у своєму Instagram.

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Я вас порадую! Тому що я не буду давати для кожного випадку окреме рішення. Воно лише одне і підійде абсолютно будь-якій проблемі і будь-якому животу. Немає чарівних вправ або продуктів, які можуть прибрати лише валики на боках, тільки низ живота або тільки в'ялість, – зазначила Медушкіна.

За її словами, вирішити всі ці проблеми можна лише одним шляхом – за допомогою загального схуднення.

Фітнес-тренерка уточнила, що у кожного свої нюанси – у когось "вушка" на стегнах, у когось – боки або низ живота. Якщо ви худнете всюди, але потрібна зона не здається – необхідно продовжувати тренування і збалансоване харчування і тоді "навіть найпроблемніший живіт здасться!"

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Перевірена схема по боротьбі з животом:

збалансоване харчування з дефіцитом калорій максимум 20%; загальні жироспалювальні тренування; локальні тренування на зону живота і прес, щоб точково пропрацювати проблемну зону; робота зі спиною, зміцнення м'язів кора, тому що живіт – це не лише прес.

І повірте, ця схема допомогла прибрати живіт вже тисячам дівчат, – наголосила Медушкіна.