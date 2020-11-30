Как убрать любой живот: проверенная схема от известного фитнес-эксперта
Когда все тело худеет, а ненавистный живот продолжает сопротивляться, необходимо задействовать проверенную схему.
Когда все тело худеет, а ненавистный живот продолжает сопротивляться, необходимо задействовать проверенную схему.
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Я вас обрадую! Потому что я не буду давать для каждого случая отдельное решение. Оно всего одно и подойдет абсолютно любой проблеме и любому животу. Нет волшебных упражнений или продуктов, которые могут убрать только валики на боках, только низ живота или только дряблость, – отметила Медушкина.
По ее словам, решить все эти проблемы можно только одним путем – с помощью общего похудения.
Фитнес-эксперт уточнила, что у каждого свои нюансы – у кого-то "ушки" на бедрах, у кого-то – бока или низ живота. Если вы худеете везде, но нужная зона не сдается – необходимо продолжать тренировки и сбалансированное питание и тогда "даже самый проблемный живот сдастся!"
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Проверенная схема по борьбе с животом:
- сбалансированное питание с дефицитом калорий не больше 20%;
- общие жиросжигающие тренировки;
- локальные тренировки на зону живота и пресс, чтобы точечно проработать проблемную зону;
- работа со спиной, укрепление мышц кора, потому что живот – это далеко не только пресс.
И поверьте, эта схема помогла убрать живот уже тысячам девушек, – подчеркнула Медушкина.
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