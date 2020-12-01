Якому фітнес-тренеру можна довіряти: 7 ознак професіонала
Вирішивши зайнятися спортом, одне з найважливіших завдань – знайти "свого тренера". Це має бути професійна та надійна людина, яка допоможе дійти до мети.
На що треба звернути увагу при виборі фітнес-тренера, розповідає mixsport в Instagram.
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За якими критеріями підбирати тренера
Освіта
У період карантинних заходів з'явилася безліч онлайн-тренерів. Перед тим як зв'язуватися з подібними людьми, обов'язково поцікавтеся наявністю профільної освіти чи сертифіката.
Досвід
Якщо ви вирішили зайнятися спортом, обирайте тренера з досвідом. Він має сягати не менше 3-х років.
Особисті якості
Тренер – це та людина, з якою у вас має бути повне взаєморозуміння та довірчі відносини. Якщо спілкування не склалося – змінюйте тренера.
Вступні питання
При першій зустрічі тренер має поставити вам кілька запитань: стан здоров'я, наявність хвороб і травм, цілі та бажання.
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Підхід до роботи
У кожного тренера – свій підхід до роботи, який може або підійти вам, або ні. Хтось потребує похвали, а комусь підходить метод батога і пряника. Важливо, щоб методи тренера співпадали з вашими побажаннями.
Результат
Якщо ви вибрали тренера, старанно працюєте, виконуєте всі рекомендації, дотримуєтеся харчування, а результату немає – варто подумати про зміну наставника.
Тренування
Всі заняття мають бути добре продумані, щоб підопічний не байдикував, але і не втрачав свідомість від перенавантаження.
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