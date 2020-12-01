Ефективне тренування з гантелями для верхньої частини тіла: як робити вдома
У зв'язку з пандемією коронавірусної інфекції COVID-19 тренування у домашніх умовах стають все більш популярними в усьому світі.
Які вправи з гантелями можна виконувати самостійно вдома, щоб тримати себе в формі, розповів відомий український тренер, чемпіон світу з бодібілдингу (2015) Антон Гречанюк у своєму Instagram.
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З чого складається тренування на верхню частину тіла
1. Тяга двох гантелей, стоячи в нахилі
2. Тяга гантелі в нахилі
3. Пуловер з гантелями, лежачи на підлозі
4. Тяга гантелей в нахилі на задню дельту
5. Розведення гантелей в нахилі на задню дельту
6. Жим гантелей (стоячи)
7. Розведення, стоячи з гантелями
8. Жим гантелей, лежачи на підлозі
9. Зведення гантелей, лежачи на підлозі
10. Французький жим гантелями, лежачи на підлозі
11. Згинання рук з гантелями (стоячи)
Вправи з гантелями можна робити вдома / Фото fitbreak
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Всі вправи виконуються в 3-4 підходи по 10-15 разів.
Якщо дуже впевнений в собі, пробуй зробити це заняття методом кругового тренування – це коли всі вправи виконуються одна за одною без відпочинку, і так 3-4 кола, – зазначив Гречанюк.
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