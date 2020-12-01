Эффективная тренировка с гантелями для верхней части тела: как делать дома
В связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 тренировки в домашних условиях становятся все более популярными во всем мире.
Какие упражнения с гантелями можно выполнять самостоятельно дома, чтобы держать себя в форме, рассказал известный украинский тренер, чемпион мира по бодибилдингу (2015) Антон Гречанюк в своем Instagram.
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Из чего состоит тренировка на верхнюю часть тела
1. Тяга двух гантелей, стоя в наклоне
2. Тяга гантели в наклоне
3. Пуловер с гантелями, лежа на полу
4. Тяга гантелей в наклоне на заднюю дельту
5. Разведение гантелей в наклоне на заднюю дельту
6. Жим гантелей (стоя)
7. Разведения, стоя с гантелями
8. Жим гантелей, лежа на полу
9. Сведения гантелей, лежа на полу
10. Французский жим гантелями, лежа на полу
11. Сгибания рук с гантелями (стоя)
Упражнения с гантелями можно делать дома / Фото fitbreak
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Все упражнения выполняются в 3-4 подхода по 10-15 раз.
Если очень уверен в себе, пробуй сделать это занятие методом круговой тренировки – это когда все упражнения выполняются друг за другом без отдыха, и так 3-4 круга, – отметил Гречанюк.
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