В связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 тренировки в домашних условиях становятся все более популярными во всем мире.

Какие упражнения с гантелями можно выполнять самостоятельно дома, чтобы держать себя в форме, рассказал известный украинский тренер, чемпион мира по бодибилдингу (2015) Антон Гречанюк в своем Instagram.

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Важно: перед тренировкой необходимо провести хорошую разминку.

1. Тяга двух гантелей, стоя в наклоне

2. Тяга гантели в наклоне

3. Пуловер с гантелями, лежа на полу

4. Тяга гантелей в наклоне на заднюю дельту

5. Разведение гантелей в наклоне на заднюю дельту

6. Жим гантелей (стоя)

7. Разведения, стоя с гантелями

8. Жим гантелей, лежа на полу

9. Сведения гантелей, лежа на полу

10. Французский жим гантелями, лежа на полу

11. Сгибания рук с гантелями (стоя)

Упражнения с гантелями можно делать дома / Фото fitbreak

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Все упражнения выполняются в 3-4 подхода по 10-15 раз.

Если очень уверен в себе, пробуй сделать это занятие методом круговой тренировки – это когда все упражнения выполняются друг за другом без отдыха, и так 3-4 круга, – отметил Гречанюк.