Авокадо – популярный плод, который ценится во всем мире за свои полезные свойства. Однако выбирать его умеют не все.

Что нужно учесть при покупке авокадо – рассказала диетолог Светлана Фус.

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Может показаться, что авокадо выглядит всегда одинаково. На самом деле, есть около ста его сортов, которые отличаются друг от за весом (от 100 граммов и даже до 1,8 кг), формой (округлая, овальная, грушевидная), цветом (от темно-зеленого до темно-фиолетового) и вкусом.⁣⁣ Эти фрукты способны созревать. Можно выбирать немного недозревшие плоды или спелые, все зависит от того, когда вам их употреблять,

– отметила Фус.

По ее словам, наиболее часто в продаже доступны твердые и недозревшие авокадо.

Для того чтобы авокадо созрело быстрее, плод нужно завернуть в бумажный пакет и положить на пару дней в темное место при комнатной температуре.

Как выбрать хорошее авокадо

Кожура не должна быть очень светлой (не полностью созревший плод) или почти черной (переспелый плод).

Плод должен быть чистым и гладким, без вмятин и трещин.

Избегайте авокадо с темными пятнами.

Авокадо должно быть гладким и без пятен / Фото Pixabay

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Чтобы выбрать хорошее авокадо, необходимо на него нажать. Поверхность упругая, но мягкая, значит, его уже можно употреблять в пищу. Если пальцы оставляют вмятину или чрезмерно мягкий плод – это авокадо не годится! ⁣А твердому плоду авокадо понадобится несколько дней на созревание. В любом случае, покупая авокадо, постарайтесь избегать каменистых плодов – есть большая вероятность, что, прежде чем они станут мягкими, успеют испортиться, особенно, если на кожуре видны пятна,

– добавила Светлана Фус.

Кроме того, необходимо обратить внимание на черенок. Если под ним цвет темно-коричневый – такой плод брать не стоит – он переспел. Если же цвет светло-желтый – смело покупайте.

Практический совет от диетолога

Мякоть авокадо быстро темнеет. Для того чтобы сохранить цвет – используйте лимонный сок.