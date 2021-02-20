Як вибрати смачне авокадо: Фус розповіла, на що звернути увагу
Авокадо – популярний плід, який цінується у всьому світі за свої корисні властивості. Однак вибирати його вміють не всі.
Джерело:Інстаграм Світлани Фус
Що потрібно врахувати при покупці авокадо – розповіла дієтологиня Світлана Фус.
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Може здатися, що авокадо виглядає завжди однаково. Насправді, є близько ста його сортів, які відрізняються один від за вагою (від 100 грамів і навіть до 1,8 кг), формою (округла, овальна, грушоподібна), кольором (від темно-зеленого до темно-фіолетового) і смаком. Ці фрукти здатні дозрівати. Можна вибирати трохи недозрілі плоди або стиглі, все залежить від того, коли вам їх вживати,
– зазначила Фус.
За її словами, найбільш часто у продажу доступні тверді і недозрілі авокадо.
Як вибрати гарне авокадо
- Шкірка не повинна бути дуже світлою (не повністю дозрілий плід) або майже чорною (перестиглий плід).
- Плід повинен бути чистим і гладким, без вм'ятин і тріщин.
- Уникайте авокадо з темними плямами.
Авокадо має бути гладким і без плям / Фото Pixabay
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Щоб вибрати гарне авокадо, необхідно на нього натиснути. Поверхня пружна, але м'яка, значить, його вже можна вживати в їжу. Якщо пальці залишають вм'ятину або надмірно м'який плід – це авокадо не годиться! А твердому плоду авокадо знадобиться кілька днів на дозрівання. У будь-якому випадку, купуючи авокадо, постарайтеся уникати кам'янистих плодів – є велика ймовірність, що, перш ніж вони стануть м'якими, встигнуть зіпсуватися, особливо, якщо на шкірці видно плями,
– додала Світлана Фус.
- Крім того, необхідно звернути увагу на держак. Якщо під ним колір темно-коричневий – такий плід брати не варто – він перезрілий. Якщо ж колір світло-жовтий – сміливо купуйте.
Практична порада від дієтологині
М'якоть авокадо швидко темніє. Для того щоб зберегти колір – використовуйте лимонний сік.
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