Авокадо – популярний плід, який цінується у всьому світі за свої корисні властивості. Однак вибирати його вміють не всі.

Що потрібно врахувати при покупці авокадо – розповіла дієтологиня Світлана Фус.

Цікаво Чому потрібно відмовитися від смаження на олії: нутриціологиня озвучила аргументи

Може здатися, що авокадо виглядає завжди однаково. Насправді, є близько ста його сортів, які відрізняються один від за вагою (від 100 грамів і навіть до 1,8 кг), формою (округла, овальна, грушоподібна), кольором (від темно-зеленого до темно-фіолетового) і смаком.⁣⁣ Ці фрукти здатні дозрівати. Можна вибирати трохи недозрілі плоди або стиглі, все залежить від того, коли вам їх вживати,

– зазначила Фус.

За її словами, найбільш часто у продажу доступні тверді і недозрілі авокадо.

Для того щоб авокадо дозріло швидше, плід потрібно звернути у паперовий пакет і покласти на кілька днів у темне місце при кімнатній температурі.

Як вибрати гарне авокадо

Шкірка не повинна бути дуже світлою (не повністю дозрілий плід) або майже чорною (перестиглий плід).

Плід повинен бути чистим і гладким, без вм'ятин і тріщин.

Уникайте авокадо з темними плямами.

Авокадо має бути гладким і без плям​ / Фото Pixabay

Читайте Названо небезпеку здорового харчування

Щоб вибрати гарне авокадо, необхідно на нього натиснути. Поверхня пружна, але м'яка, значить, його вже можна вживати в їжу. Якщо пальці залишають вм'ятину або надмірно м'який плід – це авокадо не годиться! ⁣А твердому плоду авокадо знадобиться кілька днів на дозрівання. У будь-якому випадку, купуючи авокадо, постарайтеся уникати кам'янистих плодів – є велика ймовірність, що, перш ніж вони стануть м'якими, встигнуть зіпсуватися, особливо, якщо на шкірці видно плями,

– додала Світлана Фус.

Крім того, необхідно звернути увагу на держак. Якщо під ним колір темно-коричневий – такий плід брати не варто – він перезрілий. Якщо ж колір світло-жовтий – сміливо купуйте.

Практична порада від дієтологині

М'якоть авокадо швидко темніє. Для того щоб зберегти колір – використовуйте лимонний сік.