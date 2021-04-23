Многие переживают, что во время похудения придется полностью отказаться от алкоголя. Но диетолог Андрей Невский заверил, что нет – как и от любых других любимых лакомств. Читайте, как вписать пьянящие напитки в свой рацион.

Как связать алкоголь с дефицитом калорий

Чтобы употреблять алкоголь без вреда для фигуры, его следует учитывать в свою суточную норму, говорит Невский. А еще лучше даже запланировать. Но надо кое-что запомнить, чтобы не накопить жира.

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Алкоголь очень калориен. Например, 100 миллилитров водки содержит около 240 калорий, как и бокал светлого пива. Сухое красное вино – примерно 80 калорий на 100 миллилитров, ну а различные коктейли и сладкие вина – еще больше из-за сахара,

– подчеркивает диетолог.



Каждый бокал алкогольного напитка надо вписывать в дневник питания / Фото pixabay

Откуда калории в алкоголе

Из спирта. По словам специалиста, на его окисления перестраивается наш организм вместо того, чтобы заниматься расщеплением жиров. Чтобы компенсировать рюмку крепкого алкоголя в дневнике питания, придется урезать углеводы.

Белки и жиры – это жизненно важные макронутриенты, без них не обойтись. Белков должно быть не менее 20%, а жиров – не менее 30% от общей калорийности рациона. Поэтому приходится выбирать меньшее зло и убирать углеводы,

– напоминает Андрей Невский.

Откорректировав дневную калорийность можно наслаждаться вечером. Но увлекаться не стоит.

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Я за последние 15 лет выпил максимум 10 бокалов красного сухого. И то в рамках дегустации за рубежом. Просто нет необходимости. Оказывается, праздники веселее без выпивки, а проблемы я решаю, а не запиваю,

– добавил напоследок диетолог.