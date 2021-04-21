Во время похудения срыв может произойти и у профессиональных спортсменов, и у домохозяек. И это нормально, потому что мы не железные. Но кто-то срывается с концами, а кто-то только отступает на полшага назад, чтобы потом сделать два шага вперед. Нутрициолог Надя Андреева рассказала, как научиться избегать срывов.

Важно понять, что отклонение – это неотъемлемая часть пути к цели. Дорога прямой не бывает. Чем больше неожиданных поворотов, тем веселее "путешествие", говорит Надя Андреева.

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Не ругайте себя и не вините за то, что съели лишнего. Начните с того, чтобы честно проанализировать, что спровоцировало срыв:

сильные ограничения в пище;

строгая диета;

запрет на все удовольствия в пище;

недосып / усталость;

интенсивные эмоции / скука / дискомфорт;

появление любимого блюда в поле зрения;

внешние раздражители и стимулы (люди, запахи, события).

Анализ поможет понять, что произошло и как предотвратить это в будущем,

– уверяет нутрициолог.



Если вы съели лишнего на диете, это – нормально / Фото pixabay

5 моментов, на которые стоит обратить внимание

сбалансированность рациона;

навык работать со стрессом, переживаниями и поддерживать нервную систему;

запланированы и разрешены шалости;

умение осознанно реагировать на триггеры;

режим, поддерживающий гормональный баланс и качественный отдых.

По первому пункту хочу напомнить, что очень важно, чтобы в рационе было достаточно белков и жиров,

– добавила Андреева.

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