Почему мы срываемся на диете и как этого избежать: действенные советы
Во время похудения срыв может произойти и у профессиональных спортсменов, и у домохозяек. И это нормально, потому что мы не железные. Но кто-то срывается с концами, а кто-то только отступает на полшага назад, чтобы потом сделать два шага вперед. Нутрициолог Надя Андреева рассказала, как научиться избегать срывов.
Источник:инстаграм Нади Андреевой
Важно понять, что отклонение – это неотъемлемая часть пути к цели. Дорога прямой не бывает. Чем больше неожиданных поворотов, тем веселее "путешествие", говорит Надя Андреева.
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Не ругайте себя и не вините за то, что съели лишнего. Начните с того, чтобы честно проанализировать, что спровоцировало срыв:
- сильные ограничения в пище;
- строгая диета;
- запрет на все удовольствия в пище;
- недосып / усталость;
- интенсивные эмоции / скука / дискомфорт;
- появление любимого блюда в поле зрения;
- внешние раздражители и стимулы (люди, запахи, события).
Анализ поможет понять, что произошло и как предотвратить это в будущем,
– уверяет нутрициолог.
Если вы съели лишнего на диете, это – нормально / Фото pixabay
5 моментов, на которые стоит обратить внимание
- сбалансированность рациона;
- навык работать со стрессом, переживаниями и поддерживать нервную систему;
- запланированы и разрешены шалости;
- умение осознанно реагировать на триггеры;
- режим, поддерживающий гормональный баланс и качественный отдых.
По первому пункту хочу напомнить, что очень важно, чтобы в рационе было достаточно белков и жиров,
– добавила Андреева.
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Три метода поддержать себя во время прохождения детокс
- Ложитесь спать до 22:30. Проветрите комнату и за пару часов до сна перестаньте пользоваться любыми гаджетами с синим экраном.
- Придумайте себе радость! 2 раза в неделю спланируйте то, что доставит вам удовольствие и лакомство вкусностями. Даже во время строжайшей диеты можно порадовать себя любимыми десертами.
- По возможности занимайтесь йогой 3 раза в неделю.
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