Чому ми зриваємося на дієті і як цього уникнути: дієві поради
Під час схуднення зрив може статися і у професійних спортсменів, і у домогосподарок. І це нормально, тому що ми не залізні. Але хтось зривається з кінцями, а хтось лише відступає на пів кроку назад, щоб потім зробити два кроки вперед. Нутриціологиня Надя Андрєєва розповіла, як навчитися уникати зривів.
Джерело:інстаграм Наді Андрєєвої
Важливо зрозуміти, що відхилення – це невіднятна частина шляху до мети. Дорога прямою не буває. Чим більше несподіваних поворотів, тим веселіша "подорож", говорить Надя Андрєєва.
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Не сваріть себе та не звинувачуйте за те, що з'їли зайвого. Почніть з того, щоб чесно проаналізувати, що спровокувало зрив:
- сильні обмеження у їжі;
- сувора дієта;
- заборона на всі задоволення в їжі;
- недосип / втома;
- інтенсивні емоції / нудьга / дискомфорт;
- поява улюбленої страви у полі зору;
- зовнішні подразники і стимули (люди, запахи, події).
Аналіз допоможе зрозуміти, що сталося і як запобігти цьому в майбутньому,
– запевняє нутриціологиня.
Якщо ви з'їли зайвого на дієті, це – нормально / Фото pixabay
5 моментів, на які варто звернути увагу
- збалансованість раціону;
- навик працювати зі стресом, переживаннями і підтримувати нервову систему;
- заплановані й дозволені пустощі;
- вміння усвідомлено реагувати на тригери;
- режим, що підтримує гормональний баланс і якісний відпочинок.
По першому пункту хочу нагадати, що дуже важливо, щоб в раціоні було достатньо білків і жирів,
– додала Андрєєва.
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Три методи підтримати себе під час проходження детоксу
- Лягайте спати до 22:30. Провітріть кімнату і за пару годин до сну перестаньте користуватися будь-якими гаджетами з синім екраном.
- Придумайте собі радість! 2 рази в тиждень сплануйте те, що принесе вам задоволення й ласування смаколиками. Навіть під час найсуворішої дієти можна порадувати себе улюбленими десертами.
- По можливості займайтеся йогою 3 рази у тиждень.
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