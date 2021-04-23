Багато хто переживає, що під час схуднення доведеться повністю відмовитися від алкоголю. Але дієтолог Андрій Невський запевнив, що ні – як і від будь-яких інших улюблених смаколиків. Читайте, як вписати п'янкі напої у свій раціон.

Як пов'язати алкоголь з дефіцитом калорій

Аби вживати алкоголь без шкоди для фігури, його варто враховувати у свою добову норму, каже Невський. А ще краще навіть запланувати. Але треба дещо запам'ятати, щоб не накопичити жиру.

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Алкоголь дуже калорійний. Наприклад, 100 мілілітрів горілки містить близько 240 калорій, як й келих світлого пива. Сухе червоне вино – приблизно 80 калорій на 100 мілілітрів, ну а різні коктейлі і солодкі вина – ще більше через цукор,

– підкреслює дієтолог.



Кожен келих алкогольного напою треба вписувати у щоденник харчування / Фото pixabay

Звідки калорії в алкоголі

Зі спирту. За словами фахівця, на його окислення перелаштовується наш організм замість того, щоб займатися розщепленням жирів. Щоб компенсувати чарку міцного алкоголю у щоденнику харчування, доведеться урізати вуглеводи.

Білки і жири – це життєво важливі макронутрієнти, без них не обійтися. Білків повинно бути не менше 20%, а жирів – не менше 30% від загальної калорійності раціону. Тому доводиться вибирати менше зло і прибирати вуглеводи,

– нагадує Андрій Невський.

Відкоригувавши денну калорійність можна насолоджуватися ввечері. Але захоплюватися не варто.

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Я за останні 15 років випив максимум 10 келихів червоного сухого. І то у рамках дегустації за кордоном. Просто немає потреби. Виявляється, свята веселіші без випивки, а проблеми я вирішую, а не запиваю,

– додав наостанок дієтолог.