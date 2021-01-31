Если у вас случился перерыв в занятиях спортом, тренировках дома или тренажерном зале, возвращаться к привычным нагрузкам следует постепенно.

Источник: инстаграм Юлии Шум

Какие нюансы при этом важно учесть, рассказала основатель спортхаба ЕБШ Юлия Шум.

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Каждый день без отсутствия нагрузки отбрасывает наше физическое состояние на несколько дней назад, – отметила Юлия Шум.

Как правильно возвращаться к привычной нагрузке

Для того чтобы полноценно восстановиться, все должно происходить постепенно – медленно наращивайте нагрузку , ведь после перерыва многое будет, как впервые.

, ведь после перерыва многое будет, как впервые. Начинайте с максимально качественной и продолжительной разминки, растяжки и легкого кардио . Только после этого можно переходить к силовым тренировкам.

. Только после этого можно переходить к силовым тренировкам. Рекомендуется снизить число повторений и рабочий вес. Также следует немного сократить длительность тренировки.

После перерыва постепенно наращивайте нагрузку / Фото lifehacker

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Регулярность занятий должна оставаться: тренировки следует выполнять хотя бы трижды в неделю.

Уделите особое внимание технике выполнения упражнений, а не их количеству.

Обязательно приведите в порядок свой рацион и режим питания, увеличьте количество белка, витаминов и минералов. Никакой спешки, планомерность и обдуманность – и вы легко вернете себе былое состояние без риска травм, – подчеркнула Юлия Шум.