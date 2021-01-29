Для того чтобы избавиться от целлюлита и получить красивые рельефные ягодицы и бедра, необходимо выполнять комплекс упражнений.

Источник: инстаграм Екатерины Медушкиной

Горячую тренировку в домашних условиях показала фитнес-эксперт, нутрициолог Екатерина Медушкина.

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У нас с вами горячая антицеллюлитная тренировка! Вам понадобится коврик, удобная, устойчивая обувь, бутылочка воды и хорошее настроение, – отметила Медушкина.

Из чего состоит тренировка

1. Присед с шагом и махом

Это упражнение с эффектом пампинга. Оно позволяет прокачать ягодичные мышцы, округлить их, и подтянуть внешние "ушки". Делаем по 16-20 раз поочередно на каждую сторону в 3 подхода.

2. Боковое отведение с выпрямлением на четвереньках

Такое занятие укрепит ягодичные мышцы и подтянет внешние "ушки". Выполняем в 3 подхода по 10-12 раз на каждую сторону поочередно.

Если задерживаться в крайней точке отведения, то вы дополнительно проработаете мышцы стабилизаторы по внешней стороне ноги и уберете рыхлость. Достаточно задержаться в конце подхода на 10 секунд или на 1-2 секунды при каждом отведении, – отметила фитнес-эксперт.

Красивые ягодицы можно сделать даже дома / Фото binogi

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3. "Скалолаз" диагональный с выпрямлением

Упражнение укрепит все мышцы кора, сформирует четкую линию талии и сделает живот плоским. Кроме того, оно позволяет получить гладкий рельеф бедер. Делаем в 3 подхода по 10 раз на каждую сторону поочередно.

Как правильно выполнять упражнения – смотрите на видео: