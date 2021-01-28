Как держать себя в форме круглый год: ТОП советов от чемпионки Украины
Для того чтобы круглый год находиться в прекрасной форме и не бояться лишних килограммов, необходимо придерживаться простых рекомендаций.
Источник: инстаграм Евгении Самойловой
Какие правила и привычки помогут забыть об избыточном весе, рассказала спортсмен, вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова.
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Что нужно, чтобы быть в форме круглый год
- Правильное и сбалансированное питание. В рационе должно быть достаточно калорий, белков, жиров и углеводов (это индивидуально для каждого человека и зависит от конкретной цели).
- Важно понять, есть нужно, чтобы жить, а не наоборот.
- Избегать вредных продуктов питания.
- "Убивать" стресс с помощью физической нагрузки, а не заедать его.
- Пить много воды.
- Брать с собой полезные перекусы (фрукт, орехи и пр.).
- Физические нагрузки должны стать неотъемлемой частью жизни.
Правильный образ жизни позволит выглядеть круто круглый год / Фото sunmag
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- Приобретите универсальный спортивный инвентарь (фитнес-резинки, эспандеры, скакалку, петли TRX), чтобы иметь возможность в любом месте провести тренировку.
- Выберите те физические упражнения, которые вам по душе.
- Полноценный сон.
- Засыпание без гаджетов – всю технику нужно убрать подальше за час до сна.
- Активность в течение дня (лестница вместо лифта, прогулка вместо транспорта).
- Еженедельно вводите в вашу жизнь новую полезную привычку.
- Балуйте себя впечатлениями, а не едой.
- Живите в гармонии с собой.
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