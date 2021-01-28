Як тримати себе у формі цілий рік: ТОП порад від чемпіонки України
Для того щоб цілий рік знаходитися у прекрасній формі і не боятися зайвих кілограмів, необхідно дотримуватися простих рекомендацій.
Джерело: інстаграм Євгенії Самойлової
Які правила і звички допоможуть забути про надмірну вагу, розповіла спортсменка, віцечемпіонка світу з бодібілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова.
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Що потрібно, щоб бути у формі цілий рік
- Правильне і збалансоване харчування. У раціоні має бути достатньо калорій, білків, жирів і вуглеводів (це індивідуально для кожної людини і залежить від конкретної мети).
- Важливо зрозуміти, їсти потрібно, щоб жити, а не навпаки.
- Уникати шкідливих продуктів харчування.
- "Вбивати" стрес за допомогою фізичного навантаження, а не заїдати його.
- Пити багато води.
- Брати з собою корисні перекуси (фрукт, горіхи та ін.).
- Фізичні навантаження повинні стати невід'ємною частиною життя.
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- Придбайте універсальний спортивний інвентар (фітнес-гумки, еспандери, скакалку, петлі TRX), щоб мати можливість у будь-якому місці провести тренування.
- Виберіть ті фізичні вправи, які вам до душі.
- Повноцінний сон.
Засинання без гаджетів – всю техніку потрібно прибрати подалі за годину до сну.
- Активність протягом дня (сходи замість ліфта, прогулянка замість транспорту).
- Щотижня вводьте у ваше життя нову корисну звичку.
- Балуйте себе враженнями, а не їжею.
- Живіть у гармонії з собою.
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