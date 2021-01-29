Рельєфні сідниці і стегна: відео гарячого антицелюлітного тренування
Для того щоб позбутися від целюліту і отримати красиві рельєфні сідниці і стегна, необхідно виконувати комплекс вправ.
Джерело: інстаграм Катерини Медушкіної
Гаряче тренування у домашніх умовах показала фітнес-експертка, нутриціологиня Катерина Медушкіна.
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У нас з вами гаряче антицелюлітне тренування! Вам знадобиться килимок, зручне, стійке взуття, пляшка води і гарний настрій, – зазначила Медушкіна.
З чого складається тренування
1. Присід з кроком і махом
Ця вправа з ефектом пампінга. Вона дозволяє прокачати сідничні м'язи, округлити їх, і підтягнути зовнішні "вушка". Робимо по 16-20 разів по черзі на кожен бік у 3 підходи.
2. Бічне відведення із випрямленням на четвереньках
Таке заняття зміцнить сідничні м'язи і підтягне зовнішні "вушка". Виконуємо в 3 підходи по 10-12 разів на кожен бік по черзі.
Якщо затримуватися у крайній точці відведення, то ви додатково пропрацюєте м'язи стабілізатори по зовнішній стороні ноги і приберете рихлість. Достатньо затриматися у кінці підходу на 10 секунд або на 1-2 секунди при кожному відведенні, – зазначила фітнес-експертка.
Красиві сідниці можна зробити навіть вдома / Фото binogi
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3. "Скалолаз" діагональний з випрямленням
Вправа зміцнить всі м'язи кора, сформує чітку лінію талії і зробить живіт плоским. Крім того, вона дозволяє отримати гладкий рельєф стегон. Робимо в 3 підходи по 10 разів на кожен бік по черзі.
Як правильно виконувати вправи – дивіться на відео:
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