Как тренировать ягодицы в домашних условиях: видео мощного комплекса
О красивых и упругих ягодицах мечтает чуть ли не каждая девушка. Однако не у всех есть возможность заниматься в тренажерном зале.
Источник: инстаграм aleksasvarovskyh
Эффективные упражнения в домашних условиях показала тренер и блогер aleksasvarovskyh.
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Правила выполнения тренировки
- Не задерживайте дыхание во время выполнения упражнений: выдыхайте на усилии, иначе не сможете закончить подход.
- В начале техника может страдать, потому практикуйтесь у зеркала или записывайте выполненияе упражнений на видео – так вы сможете видеть свои ошибки.
- Не спешите сделать все мгновенно – только медленное выполнение позволит почувствовать ягодицы.
Во время упражнений вы должны чувствовать ягодицы / Фото lokkoko
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- Давайте организму время на отдых и восстановление – не нужно три раза в неделю тренировать ягодицы. Помните о верхней части тела и прессе.
- Чтобы усложнить упражнения, возьмите гантели или бутылки с водой. Также подойдет портфель (его можно одеть на плечи) с грузом.
Как выполнять упражнения – смотрите на видео:
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