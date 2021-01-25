Если вы любите физическую активность и отличную форму, тренировка на свежем воздухе – именно то, что нужно.

Источник: инстаграм Андрея Хомицкого Эффективные упражнения с гирей, показал двукратный чемпион мира по бодибилдингу Men's Physique IFBB, известный тренер, который занимается с украинскими звездами, Андрей Хомицкий. Полезно Как часто нужно менять программу тренировок: важные нюансы Парная функциональная тренировка на свежем воздухе с использованием гири для вас. Пробуйте повторить! – отметил Хомицкий. Он пояснил, что перед тренировкой, нужно выполнить легкую кардио разминку – имитацию прыжков на скакалке (150 раз) + суставную маховую разминку. Также необходимо подготовить теплую питьевую воду. Из чего состоит тренировка Тренировку выполняем в 4 круга. Отдых между упражнениями составляет 10 секунд. После выполнения всех заданий, отдыхаем 1 минуту и переходим ко второму кругу. Выпад с места назад с махом и передачей гири партнеру. Делаем 30 раз (по 15 на каждую ногу). Приседание в широкой стойке с подъемом гири на грудь и жимом вверх, используя "разнохват". При подъеме гирю нужно удерживать за ручку снизу. Делаем 20 раз. Интересно Как сделать рельефную спину: мастер спорта показала ТОП-6 упражнений Приседания с узкой постановкой ног и круговым махом гири вокруг своей оси. Гирю передаем из руки в руку под бедрами. Делаем 20 повторений. Отжимания от гири узким хватом с прыжком в упоре с узкой в широкую стойку. Выполняем 10 повторений. Вынос гири поочередно каждой рукой с приседанием и передачей гири из руки в руку в воздухе, вращая гирю. Повторяем 10 раз. Как выполнять тренировку на свежем воздухе – смотрите на видео: Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANDRII KHOMYTSKYI (@khomytskyi_official)