Парная тренировка на свежем воздухе: опубликовано крутое видео
Если вы любите физическую активность и отличную форму, тренировка на свежем воздухе – именно то, что нужно.
Источник: инстаграм Андрея Хомицкого
Эффективные упражнения с гирей, показал двукратный чемпион мира по бодибилдингу Men's Physique IFBB, известный тренер, который занимается с украинскими звездами, Андрей Хомицкий.
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Парная функциональная тренировка на свежем воздухе с использованием гири для вас. Пробуйте повторить! – отметил Хомицкий.
Он пояснил, что перед тренировкой, нужно выполнить легкую кардио разминку – имитацию прыжков на скакалке (150 раз) + суставную маховую разминку. Также необходимо подготовить теплую питьевую воду.
Из чего состоит тренировка
- Выпад с места назад с махом и передачей гири партнеру. Делаем 30 раз (по 15 на каждую ногу).
- Приседание в широкой стойке с подъемом гири на грудь и жимом вверх, используя "разнохват". При подъеме гирю нужно удерживать за ручку снизу. Делаем 20 раз.
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- Приседания с узкой постановкой ног и круговым махом гири вокруг своей оси. Гирю передаем из руки в руку под бедрами. Делаем 20 повторений.
- Отжимания от гири узким хватом с прыжком в упоре с узкой в широкую стойку. Выполняем 10 повторений.
- Вынос гири поочередно каждой рукой с приседанием и передачей гири из руки в руку в воздухе, вращая гирю. Повторяем 10 раз.
Как выполнять тренировку на свежем воздухе – смотрите на видео:
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