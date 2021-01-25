Парне тренування на свіжому повітрі: опубліковано круте відео
Якщо ви любите фізичну активність і відмінну форму, тренування на свіжому повітрі – саме те, що потрібно.
Джерело: інстаграм Андреія Хомицького
Ефективні вправи з гирею, показав дворазовий чемпіон світу з бодібілдингу Men's Physique IFBB, відомий тренер, який займається з українськими зірками, Андрій Хомицький.
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Парне функціональне тренування на свіжому повітрі з використанням гирі для вас. Пробуйте повторити! – зазначив Хомицький.
Він пояснив, що перед тренуванням, потрібно виконати легку кардіо розминку – імітацію стрибків на скакалці (150 раз) + суглобову махову розминку. Також необхідно підготувати теплу питну воду.
З чого складається тренування
- Випад з місця назад з махом і передачею гирі партнеру. Робимо 30 разів (по 15 на кожну ногу).
- Присідання у широкій стійці з підйомом гирі на груди і жимом уверх, використовуючи "різнохват". При підйомі гирю потрібно утримувати за ручку знизу. Робимо 20 разів.
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- Присідання з вузькою постановкою ніг і круговим махом гирі довкола своєї осі. Гирю передаємо з руки в руку під бедрами. Робимо 20 повторень.
- Віджимання від гирі вузьким хватом з стрибком в упорі з вузької у широку стійку. Виконуємо 10 повторень.
- Винос гирі по черзі кожною рукою з присіданням і передачею гирі з руки в руку у повітрі, обертаючи гирю. Повторюємо 10 разів.
Як виконувати тренування на свіжому повітрі – дивіться на відео:
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