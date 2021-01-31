Як повернутися до тренувань після перерви: корисні поради
Якщо у вас трапилася перерва у заняттях спортом, тренуваннях вдома або тренажерному залі, повертатися до звичних навантажень слід поступово.
Джерело: інстаграм Юлії Шум
Які нюанси при цьому важливо врахувати, розповіла засновниця спортхаба ЄБШ Юлія Шум.
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Кожен день без відсутності навантаження відкидає наш фізичний стан на кілька днів назад, – зазначила Юлія Шум.
Як правильно повертатися до звичного навантаження
- Для того щоб повноцінно відновитися, все має відбуватися поступово – повільно нарощуйте навантаження, адже після перерви багато що буде, як вперше.
- Починайте з максимально якісної і тривалої розминки, розтяжки і легкого кардіо. Тільки після цього можна переходити до силових тренувань.
- Рекомендується знизити число повторень та робочу вагу. Також слід трохи скоротити тривалість тренування.
Після перерви поступово збільшуйте навантаження / Фото lifehacker
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- Регулярність занять має залишатися: тренування слід виконувати хоча б тричі на тиждень.
- Приділіть особливу увагу техніці виконання вправ, а не їхній кількості.
Обов'язково приведіть до ладу свій раціон і режим харчування, збільште кількість білка, вітамінів і мінералів. Ніякого поспіху, планомірність і обдуманість – і ви легко повернете собі колишній стан без ризику травм, – наголосила Юлія Шум.
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