Якщо у вас трапилася перерва у заняттях спортом, тренуваннях вдома або тренажерному залі, повертатися до звичних навантажень слід поступово.

Джерело: інстаграм Юлії Шум

Які нюанси при цьому важливо врахувати, розповіла засновниця спортхаба ЄБШ Юлія Шум.

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Кожен день без відсутності навантаження відкидає наш фізичний стан на кілька днів назад, – зазначила Юлія Шум.

Як правильно повертатися до звичного навантаження

Для того щоб повноцінно відновитися, все має відбуватися поступово – повільно нарощуйте навантаження , адже після перерви багато що буде, як вперше.

, адже після перерви багато що буде, як вперше. Починайте з максимально якісної і тривалої розминки, розтяжки і легкого кардіо . Тільки після цього можна переходити до силових тренувань.

. Тільки після цього можна переходити до силових тренувань. Рекомендується знизити число повторень та робочу вагу. Також слід трохи скоротити тривалість тренування.

Після перерви поступово збільшуйте навантаження​ / Фото lifehacker

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Регулярність занять має залишатися: тренування слід виконувати хоча б тричі на тиждень.

Приділіть особливу увагу техніці виконання вправ, а не їхній кількості.

Обов'язково приведіть до ладу свій раціон і режим харчування, збільште кількість білка, вітамінів і мінералів. Ніякого поспіху, планомірність і обдуманість – і ви легко повернете собі колишній стан без ризику травм, – наголосила Юлія Шум.