Довольно часто люди, у которых много лишнего веса, боятся начать заниматься спортом.

Источник: инстаграм Екатерины Медушкиной

Какие кардио-упражнения подойдут, и как их правильно выполнять в домашних условиях, рассказала фитнес-эксперт, нутрициолог Екатерина Медушкина.

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По словам Медушкиной, тренировка подойдет как для начинающих, так и для людей с большим весом. Во время выполнения упражнения необходимо обязательно следить за пульсом.⠀

Прогулка будет полезной в любом случае, но прогулка в "зоне жиросжигания" даст вам точно понять, что сейчас с места сдвигаетесь не только вы, но и ваши лишние килограммы. А недопущение перехода за максимально допустимую частоту сердечных сокращений (ЧСС max) во время силового занятия не даст перегрузить сердце и навредить центральной нервной системе, – пояснила фитнес-эксперт.

Тренировка подойдет как для начинающих, так и для людей с большим весом / Фото republika

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Она пояснила, что любые нагрузки сверх этой границы вредны для здоровья и никак не связаны с жиросжиганием.

В этот момент организм переходит в критическую фазу работы и думает только о выживании, поэтому после такой тренировки он постарается по максимуму отложить "резервных запасов" для следующего подобного "военного положения". Теперь его целью будет – выживание и накопление, а не сброс лишнего балласта, – добавила Медушкина.

Тренировку можно делать в домашних условиях / Фото seznamte

Как выполнять упражнения – смотрите на видео: