Если болит спина: чемпионка показала самое доступное упражнение
Вис на турнике – самое простое упражнение, которое поможет облегчить боль в спине.
Источник: инстаграм Евгении Самойловой
Как правильно выполнять это упражнение, и кому оно противопоказано, рассказала спортсмен, вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова.
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Наш позвоночник постоянно находится под давлением. В течение дня он испытывает колоссальные нагрузки, что приводит к развитию серьезных заболеваний. Всякий раз, когда мы находимся в вертикальном положении, сила притяжения воздействует на спину, – отметила Самойлова.
Она пояснила, что позвоночнику вредит малоподвижный образ жизни, сидячая или тяжелая физическая работа. Все это со временем нагружает позвоночник и создает в нем компрессию (сжатие) межпозвонковых дисков.
Регулярный вис на турнике в течение нескольких минут способствует равномерному растяжению позвоночника и снижению давления на него, снимается напряжение и самочувствие улучшается; укрепляется мышечный корсет позвоночника; формируется правильная осанка; улучшается кровообращение позвоночного столба, – добавила тренер.
Это простое упражнение "пробуждает" грудные, мышцы спины, пресса, бицепсы, мышцы предплечья и кистей, дельтовидные мышцы.
Кроме того, по словам Самойловой, на турнике полезно висеть и после силовой тренировки в зале.
Когда вы выполните упражнение, необходимо осторожно и без рывков спуститься вниз с перекладины.
С турника необходимо спускаться без резких движений / Фото sportpanda
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Кому не подходит это упражнение
Вис на турнике не рекомендуется делать тем людям, у кого есть:
- шейный остеохондроз;
- поздняя стадия сколиоза;
- межпозвоночная грыжа;
- остеоартрит;
- сердечная недостаточность;
- растяжение мышц рук и связок кисти;
- патологии внутренних органов;
- воспалительные процессы;
- ожирение.
Как выполнять упражнение – смотрите на видео:
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