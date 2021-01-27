Вис на турнике – самое простое упражнение, которое поможет облегчить боль в спине.

Источник: инстаграм Евгении Самойловой

Как правильно выполнять это упражнение, и кому оно противопоказано, рассказала спортсмен, вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова.

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Наш позвоночник постоянно находится под давлением. В течение дня он испытывает колоссальные нагрузки, что приводит к развитию серьезных заболеваний. Всякий раз, когда мы находимся в вертикальном положении, сила притяжения воздействует на спину, – отметила Самойлова.

Она пояснила, что позвоночнику вредит малоподвижный образ жизни, сидячая или тяжелая физическая работа. Все это со временем нагружает позвоночник и создает в нем компрессию (сжатие) межпозвонковых дисков.

Регулярный вис на турнике в течение нескольких минут способствует равномерному растяжению позвоночника и снижению давления на него, снимается напряжение и самочувствие улучшается; укрепляется мышечный корсет позвоночника; формируется правильная осанка; улучшается кровообращение позвоночного столба, – добавила тренер.

Это простое упражнение "пробуждает" грудные, мышцы спины, пресса, бицепсы, мышцы предплечья и кистей, дельтовидные мышцы.

Кроме того, по словам Самойловой, на турнике полезно висеть и после силовой тренировки в зале.

Внимание! Если имеются проблемы со спиной, вис лучше делать с касанием ногами пола (этот вариант безопаснее).

Когда вы выполните упражнение, необходимо осторожно и без рывков спуститься вниз с перекладины.

С турника необходимо спускаться без резких движений / Фото sportpanda

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Кому не подходит это упражнение

Вис на турнике не рекомендуется делать тем людям, у кого есть:

шейный остеохондроз;

поздняя стадия сколиоза;

межпозвоночная грыжа;

остеоартрит;

сердечная недостаточность;

растяжение мышц рук и связок кисти;

патологии внутренних органов;

воспалительные процессы;

ожирение.

Как выполнять упражнение – смотрите на видео: