Многие женщины стремятся сделать свои бедра стройными и привлекательными. Для того, чтобы "прокачать" проблемную зону, выполняйте эти упражнения.

Источник: инстаграм Home fitnes videos

Для того чтобы увидеть результат, выполняйте упражнения регулярно, а также не забывайте сочетать их с правильным питанием.

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Избавиться от галифе на бедрах можно с помощью комплексного подхода / Фото tut.by

Отводите ноги в сторону

Встаньте прямо, ноги поставьте чуть шире плеч. Медленно поднимайте одну ногу в сторону, затем опускайте ее. Выполняйте упражнение сначала одной, затем другой ногой.

Важно: когда опускаете ногу, не касайтесь ею земли. Старайтесь держать ее все время в воздухе. Так вы увеличите нагрузку и эффект от упражнения.

Отведение ног в позиции "на четвереньках"

Встаньте на кисти и колени. Медленно отводите ногу в сторону и опускайте вниз. Старайтесь не ставить ее на пол.

В той же позиции отводите ногу назад.

Подъем ног в положении лежа



Подъемы ног помогают накачать мышцы на бедрах и ягодицах / Фото woman.rambler

Лягте на бок. Локтем руки, которая снизу, упритесь в пол. Удерживайте рукой тело. Нижнюю ногу согните в колене и положите на пол. Верхнюю ногу медленно поднимайте и опускайте.

Здесь тоже важно не опускать ногу полностью, а удерживать ее в воздухе.

Бабочка

Начальная позиция – та же. Ногу, что сверху, опустите на ту, что снизу. Проверните ногу, отрывая колени друг от друга. Затем медленно поворачивайте назад.



Лучше всего работают упражнения в комплексе с правильным питанием / Фото Vashsport

Видео, как правильно выполнять упражнение:

Помните, что только тренировки не помогут вам избавиться жира в "проблемных" местах. Для этого нужен комплексный подход с похудением.